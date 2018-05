Adani: "Napoli ko a Firenze? Vittoria Juve a Milano ha inciso per il 70%"

Daniele Adani, ex difensore di Fiorentina e Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla formazione di Maurizio Sarri. "Il Napoli - ha detto l'attuale opinionista di Sky Sport, come riporta Tuttonapoli.net - ha mostrato sempre calcio, sempre le sue facce migliori. Il suo movimento ha contagiato tutti e questo percorso va a prescindere dal risultato. Il Napoli ha fatto risultati, ha stupito tutti gli stadi d'Italia e come consensi si è espanso anche in Europa. Il numero di trofei dipende da tanti fattori, ma resta il percorso eccezionale dei ragazzi di Sarri".

Sulla sconfitta dei partenopei a Firenze: "La vittoria della Juventus a Milano ha inciso per il 70% sulla partita di Firenze, ha condizionato tutta la prestazione degli azzurri. Così come decisiva è stata l'espulsione di Koulibaly, uno degli uomini che non si poteva perdere. A Firenze il Napoli ha fatto nulla, ma questi ragazzi vanno capiti".