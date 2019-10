Adani: "Su de Ligt rigore che si può dare, ma cosa doveva fare di diverso?"

© foto di Federico De Luca

Daniele Adani, commentatore per Sky, ha parlato così della prova bianconera e del fischiato a De Ligt dopo il pari del Via del Mare di Lecce: "La Juventus non ha concretizzato quello che si è procurato, non ha fatto quello che poteva per vincere. Il Lecce ha tirato diverse volte in porta, questo va detto. La Juventus ha sbagliato tanto, pur dominando. È davvero difficile giudicare la colpevolezza, si può fischiare questo rigore però cosa doveva fare de Ligt per rimanere nel lecito. Da difensore che si è trovato tante volte in quella posizione non so in che altra posizione poteva mettersi l'olandese. Sono in difficoltà nel valutare il grado di colpevolezza di de Ligt".