Addio a Prati. Il cordoglio del Savona: "Ciao Pierino, icona biancoblù"

vedi letture

Il Savona attraverso i propri canali ufficiali si è unito al cordoglio per la scomparsa di Pierino Prati che vestì la maglia dei liguri per quattro stagioni segnando 34 reti in 79 presenze e chiudendo lì la propria carriera da calciatore.

“Il Savona Fbc porge le più sentite condoglianze alla famiglia Prati per la scomparsa di Pierino Prati.

Pierino arrivò nel Savona FBC in prestito dal Milan nella stagione 1966-1967 e nella sua prima annata in biancoblu segnò 10 reti in 25 presenze.

Rientrò al Savona FBC nel 1979 e ci rimase per 3 anni chiudendo la carriera con la maglia degli Striscioni.

Nell’ultimo triennio con la maglia biancoblu in 54 presenze segno 24 reti.

Ciao Pierino, icona biancoblú!!”