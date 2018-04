Addio all'ultimo superstite del Grande Torino: scomparso Sauro Tomà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino e il Torino dicono addio all'ultimo superstite del Grande Toro. Come reso noto dallo stesso club granata attraverso i propri canali ufficiali, è infatti scomparso all'età di 92 anni Sauro Tomà, ultimo sopravvisuto della squadra scomparsa nella tragedia di Superga, a cui era scampato non potendo partecipare all'amichevole col Benfica per un infortunio rimediato in precedenza. Via Twitter, il Torino ha così salutato Tomà: "Hai raggiunto i tuoi compagni in cielo. Ciao Sauro, ultimo degli Invincibili".