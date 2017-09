Adriano: "Orgoglioso della mia storia all'Inter. Che emozioni con Ibra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'"Imperatore" Adriano Leite Ribeiro si è raccontato in una lunga intervista al portale fcinternews.it, commentando anche l'attualità dell'Inter: "Sto benissimo. Ho la mia attività in Brasile, faccio affari. Serie A? Seguo ancora il campionato italiano. Dell'Inter poi ho tanti ricordi bellissimi. I tifosi, i miei compagni, non saprei che dire, sono davvero tanti. Ho una bella storia in nerazzurro e ne sono orgoglioso. Ibrahimovic? Voglio solo dire che Ibra è un grande. È stato meraviglioso giocare con lui. Colgo l’occasione per ringraziarlo delle belle parole che ha speso nei miei confronti (lo svedese ha spiegato come Adriano sia stato il giocatore più forte con il quale abbia mai giocato, ndr). Zlatan è sempre nelle mie orazioni. E voglio anche dire grazie a tutti coloro che mi seguono. Dio è con voi".