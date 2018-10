Afro Napoli, Astarita fuori rosa: "Ma non sposo politica di Salvini"

Giocatrice messa fuori squadra: "Senza parole da richiesta club'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - "Quando mi hanno detto che avrei dovuto scegliere sono rimasta senza parole. Mi sono candidata con una lista civica, non sposo le politiche di Salvini e non mi farei un selfie con lui" dice all'ANSA Titty Astarita, calciatrice messa fuori rosa dall'Afro Napoli United dopo la decisione di candidarsi al Consiglio di Marano con una lista civica alleata con Salvini."Avrei capito se mi avessero chiesto di restituire la fascia di capitano ,non mi aspettavo mi chiedessero di ritirare la candidatura per restare".