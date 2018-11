© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Ottaiano, agente di Lorenzo Insigne che ha però ormai scelto Mino Raiola come suo prossimo rappresentante, ha parlato con amarezza della question a Radio Kiss Kiss Napoli: “Tutti sanno che ad aprile il mio mandato terminerò e non ci sono i presupposti per continuare. Non so perché abbia scelto Raiola, anche se su questo non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali. Non pensavo ad un rapporto infinito con lui, ma solitamente quando si chiude un rapporto ci si parla. Sicuramente Raiola è uno che raggiunge grandi risultati, io ho una mia etica ma ognuno ha il suo modo di fare le cose”.