Ag. Koulibaly: "La società trovi il modo di riempire lo stadio"

Bruno Satin, agente del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, ha parlato a Radio Crc della lotta scudetto: "In Italia c'è tensione, fino alla fine sarà tutto aperto e chiunque potrà sbagliare. Mi sorprende che lo stadio non sia pieno ogni settimana, faccio fatica a capire. Il club trovi un modo per portare sempre 50mila persone per aiutare la squadra e mettere paura agli avversari; ieri erano 30mila nonostante il risultato della Juventus. I tifosi devono andare allo stadio, non basta stare davanti alla tv. La gente si diverte con questo Napoli, ieri però è stato difficile trovare il gol. La cosa più importante è stata prendere i tre punti. Il Napoli è ancora in corsa, sperando che la Champions porti via energie alla Juventus. Rinnovo? Non è argomento da affrontare ora".