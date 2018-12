© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Robinho è stato annunciato come nuovo giocatore del Basaksehir, attualmente leader nel campionato turco. Con un comunicato del club, si annuncia che è stato trovato un accordo col Sivasspor, precedente club di Robinho. Nel frattempo però, Marisa Alija, avvocato e rappresentante di Robinho, ha fatto sapere di non sapere niente dell'accordo. "In verità noi non sappiamo niente. Non siamo stati consultati. I club possono aver trovato un'intesa tra loro, ma da parte nostra, da parte del giocatore, non c'è niente", ha detto come riporta il sito Globoesporte.