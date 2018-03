Ag. Santurro: "È pronto per l'esordio, lo vedo sereno e concentrato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Guglielmino, agente di Antonio Santurro, ha parlato a bolognanews.net del probabile esordio in campionato del suo assistito nel match contro la Roma: "Antonio si allena da sempre al massimo e con la sua solita determinazione, quindi è prontissimo come lo è sempre stato. Come sta vivendo questo periodo di avvicinamento alla gara con la Roma? Conoscendolo, bene. In questi ultimi giorni, nei quali si parla quotidianamente del suo probabile esordio in serie A, Antonio è sereno, tranquillo e concentrato. Il rinnovo? Abbiamo da poco prolungato il contratto con reciproca soddisfazione delle parti: Santurro sarà di proprietà del Bologna per altri due anni. Se verrà chiamato in causa, sarà pronto per difendere i pali del Bologna".