Ag. T. Silva: "Con Koulibaly coppia fortissima. Napoli impressionante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Tonietto, procuratore di Thiago Silva, ha parlato attraverso le frequenze di Radio Marte due giorni dopo la sfida tra il Napoli e il Paris Saint-Germain. "Gli azzurri all’andata - ha detto l'agente - mi hanno fatto una grande impressione, secondo me hanno giocato meglio al Parco dei Principi che al San Paolo. Tuttavia il Napoli è una squadra molto forte, ha grandi giocatori e un ottimo allenatore. La situazione ora è molto complessa, nel girone possono essere eliminate tutte e tre le squadre: il PSG, il Liverpool o il Napoli. Ad allenatori invertiti il risultato sarebbe stato lo stesso? Non è facile rispondere, la partita d’andata il PSG è stato dominato dal Napoli, a Napoli invece nel primo tempo il PSG ha fatto la partita, poi ha subito la pressione degli azzurri e quindi la partita si è equilibrata e il risultato è stato giusto. Koulibaly? Non ho parlato con Thiago di lui, ma assieme formerebbero una coppia difensiva straordinaria, il senegalese è un giocatore molto forte, ha tanta forza, è bravo tecnicamente, in Italia si lavora molto bene sulla fase difensiva, e questo gli ha permesso di migliorare tantissimo".