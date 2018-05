Aggressione Sean Cox, confermato il fermo per i due tifosi romanisti

Fonte: Liverpoolecho.co.uk

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano aggiornamenti dall'Inghilterra in merito al processo che vede coinvolti i due tifosi della Roma accusati di aggressione nei confronti di Sean Cox.

Nell'udienza odierna a Liverpool il giudice ha confermato il fermo dei due accusati, Sciusco e Lombardi. Nel caso di Lombardi, raggiunto da due capi d'imputazione, il processo si terrà a Preston il prossimo 8 ottobre. Per quanto riguarda Sciusco, il cui legale ha chiesto, senza ottenerla, la separazione dei due processi, spetterà al tribunale di Preston stabilire una data precisa per il giudizio.

Entrambi, come già detto, resteranno in carcere in attesa di giudizio definitivo.

Questo quanto riportato da Liverpool Echo.