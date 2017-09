Agnelli: "Con Uefa e Fifa relazioni ok"

"Un onore succedere a Rumenigge, pallone la mia grande passione"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 5 SET - "Con Uefa e Fifa ci sono ottime relazioni, abbiamo in agenda incontri nei prossimi mesi per dare ulteriore sviluppo al calcio". Così Andrea Agnelli, dopo la nomina a presidente di Eca. "La raccomandazione di Rummenigge - ha aggiunto Agnelli - era che alla presidenza di Eca venisse eletta una persona con passione e trasporto verso il mondo del calcio: sotto quest'aspetto penso non ci siano dubbi: il calcio è la mia grande passione, alla quale mi dedico con tutte le forze". Il neopresidente ha ringraziato Rummenigge: "E' un grande onore succedergli in questa carica, diventando presidente di Eca per il prossimo ciclo. Grazie a Rummenigge sono cresciuto come persona e come dirigente".