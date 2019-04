AIC, Tommasi torna sul caso Bakayoko-Kessie: "Spero si riavvicinino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite nel pomeriggio di Sky Sport 24, il presidente dell'assocalciatori, Damiano Tommasi, è tornato sul caso che ha visto protagonisti Kessie, Bakayoko e la maglia di Astori: "Ho avuto modo di scriverne, il cambio di maglia è qualcosa che va oltre, quella maglia finisce nell'armadio in ricordo di una carriera. La maglia non è da brandire ma da mettere nell'armadio come cimelio. Il cambio maglia è una della cose più importanti del nostro movimento, proprio per questo ha fatto clamore. Spero che nella partita di Coppa Italia ci sia la possibilità di riavvicinarsi".