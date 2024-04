Podcast TMW Perché l'Inter è davanti a tutti nella corsa a Gudmundsson del Genoa

Un sacrificio all'anno per il Genoa ma... Con una formula particolare. Ecco perché il Grifone potrebbe far partire in estate Albert Gudmundsson e perché l'Inter potrebbe prenderlo a giugno. Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio, dedicato proprio alla stella islandese del club ligure.

Intervistato da CaughtOffside il CEO del Genoa Andres Blazquez si è soffermato su Albert Gudmundsson: "Abbiamo avuto già diversi interessi su Albert nelle scorse settimane. Abbiamo un rapporto molto stretto, per noi è come una famiglia. Noi sappiamo quali sono le sue priorità e troveremo un accordo per cederlo o per farlo rimanere che possa soddisfare entrambe le parti. Abbiamo aumentato in modo significativo il suo stipendio per farci considerare da lui un’opzione. Sappiamo che sta bene. Alla fine molto dipende dai suoi obiettivi personali. Si trova benissimo al Genoa, in città ed è uno dei calciatori più amati della squadra. Sarà una decisione personale, vedremo cosa accadrà.

Se il prezzo salirà rispetto ai 30 milioni? Dovremo trovare il giusto bilanciamento tra quello che vuole Albert è quello che vogliamo noi. Come per il caso di Radu, non la situazione con il prezzo più alto ma quella che garantisce le migliori condizioni per tutte le parti. Noi non vogliamo imporre niente a nessuno. Abbiamo certamente parlato di un prezzo. Abbiamo avuto l’interesse di almeno tre nelle migliori leghe che hanno espresso l’interesse per Albert, ma non solo per Albert ma per altri calciatori del gruppo.