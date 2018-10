Al Genoa c'è il Piatek-day: iniziative per i tifosi al Museo

Fonte: GenoaCfc.it

© foto di Federico Gaetano

Appuntamento al Museo della Storia del Genoa giovedì alle 17:30. Un pomeriggio di fuochi artificiali con il goleador della Serie A. Krzysztof Piatek, anni 23. Nove reti in sette partite di campionato. Un poker nell’unica di Coppa Italia. A segno in Nazionale. Fanno già tredici. Wow. Dalla Polonia con furore: reti in tutti i modi. Stesso ingrediente declinato in ricette diverse. “Meet & Greet”. Siete invitati, dopo le imprese sportive, a scoprire la sua simpatia. E’ un evento organizzato per voi. Con il contributo del premium sponsor LaesePlan, colosso mondiale dell’autonoleggio. Il bomber arriverà su una vettura brandizzata.

PREMIO ABBONATI – Il numero 9 regalerà la sua maglia ad alcuni giovani abbonati, tutti minorenni, nati il 18 ottobre. Nel giorno del Piatek-Day al Museo. Sono stati contattati dal club. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna di fidelizzazione, realizzata sfruttando il CRM del nuovo eco-sistema digitale ideato nei mesi scorsi.

MAGLIE DI GIOCO – Per l’occasione il settore marketing promuove al Genoa Store un’offerta unica. Prima e seconda maglia saranno disponibili con la personalizzazione gratuita. La terza sarà acquistabile al prezzo di 60 euro. Chi prenderà subito una maglia, avrà una corsia preferenziale di accesso all’interno del Museo per l’incontro.

KIT SPECIALE – A disposizione dei sostenitori, nella rivendita ufficiale al Porto Antico, ci sarà un packaging studiato per uscire con qualcosa di particolare dallo Store. Una confezione con due cartoline e una penna del Genoa, per immortalare una giornata storica, tra gli articoli delle nuove collezioni prodotte per la stagione sportiva 2018/19.

GIF PERSONALIZZATA – L’incontro con “Venerdì”, la traduzione in italiano di Piatek, avverrà al primo piano del Museo che custodisce il più antico documento del calcio italiano. L’atto di costituzione del Genoa datato 1893. I presenti potranno farsi immortalare per creare una gif animata da condividere sui profili social, beneficiando dell’invio immediato via mail. Il servizio è garantito dall’agenzia Starchestnut (comunicazione e produzioni).