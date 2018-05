Albertini: “Ancelotti-Napoli, è come aver preso Messi o CR7”

Demetrio Albertini, ex centrocampista di Milan e Nazionale, ha parlato attraverso le frequenze di Radio Deejay: “Il video che circola su internet con me e Pirlo? Eravamo leggermente alterati dall’alcool (ride, ndr), ma l’abbiamo fatto per divertirci. Ci siamo rivisti dopo tanto tempo in occasione dell’addio al calcio di Andrea. La cosa meravigliosa dell’evento è stato lo spogliatoio, a San Siro c’erano 80mila persone ed è stato bellissimo per la gente ma anche per noi. Adesso facciamo un po’ di fatica a giocare rispetto al passato (ride, ndr). In parecchi si sono stirati, Pirlo dopo due minuti ed è strano perché è l’ultimo a essersi ritirato. Cafù? Potrebbe giocare ancora in Serie A, mi dice che fa quattro gare al mese. Quindi è ancora pronto. Se Inzaghi può giocare ancora? Non so, però il suo fiuto del gol è rimasto intatto. Seedorf potrebbe ancora giocare, Serginho è un altro personaggio che viaggia ad alti livelli. Ronaldo? Era fenomenale, ora no (ride, ndr)”.

Ancelotti al Napoli? “Rivederlo in Italia, per il nostro calcio, è come aver preso Cristiano Ronaldo o Messi. Carlo è tra i migliori in Europa. Credo che sia importante per il club, spero che riesca a tenere l’equilibrio quando le cose non vanno benissimo. Spero inoltre che riesca ad allenare anche l’ambiente, che passa da un eccesso all’altro”.