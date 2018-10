© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ma quali tre punti, il derby ne vale mille. Per me è stato così già la prima volta. Avevo 10 anni, torneo a Prato, vinto 6-0". Lo dice Demetrio Albertini a La Gazzetta dello Sport a margine dell'evento a Milano City Padel con Toldo, Berti e Brocchi. "Domenica sarà un partitone e avere amici nella nuova dirigenza rossonera mi dà fiducia, ma in generale vorrei assistere a derby con più prodotti dei vivai in campo".