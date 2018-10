Albertini sul Milan: "Donnarumma distratto. Pochi palloni per Higuain"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha analizzato la sconfitta rossonera contro l'Inter a "Pressing" su Mediaset: "Donnarumma? Mi è sembrato distratto. Quando doveva uscire era fuori posizione, e per questo non ha recuperato. Ma anche il difensore ha sbagliato nel perdersi Icardi. L'attacco? Ci sono stati pochi palloni giocabili per Higuain. L'Inter lo ha tenuto lontano dalla sua area, è difficile così per un attaccante essere pericoloso".