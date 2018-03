Albinoleffe, il cordoglio della società per la morte di Mondonico

Fonte: http://albinoleffe.com/

© foto di Alberto Mariani

Tutto l’ambiente bluceleste è in lutto per la scomparsa di Emiliano Mondonico.

La società, in tutte le sue componenti, esprime la propria vicinanza ai suoi affetti più cari in questo momento di profondo dolore.

“Il Mondo” s’è seduto per la prima volta sulla panchina dell’AlbinoLeffe nel 2005/06, ottenendo una storica permanenza in B, per poi centrare il decimo posto nella stagione successiva. Tornò in bluceleste nel 2009/10, confermandosi in categoria, per poi ripartire nel campionato successivo ed ottenere un'altra indimenticabile salvezza.

Stimato e benvoluto da chiunque l’abbia conosciuto, lascia un vuoto importante all’interno della nostra grande famiglia che mai lo dimenticherà.

Ciao Mondo.