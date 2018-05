Aldair: "Liverpool forte ma complimenti alla Roma: è una squadra vera"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex difensore giallorosso Aldair, presente all'Olimpico per Roma-Liverpool, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo la partita: "I ragazzi ci hanno provato e hanno giocato una grandissima partita. Bisogna fare i complimenti a Di Francesco: il Liverpool è forte e c'erano tanti gol da recuperare. Arbitro? Sono successi degli episodi ma capita: è il calcio che è così. L'importante è aver visto la Roma in campo come una squadra vera".