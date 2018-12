Il doppio ex della sfida tra Juventus e Inter, Aldo Serena, ha parlato al Corriere di Torino in vista del big match di questa sera: "Tra i giocatori in campo in chi mi rivedo? Per la spigolosità del gioco e i colpi di testa, un po' in Mandzukic: uno che aiuta la squadra. Se Ronaldo mi ha sorpreso? Dico la verità: pensavo avrebbe incontrato qualche difficoltà in più. Invece è super. Ha la naturalezza di chi è consapevole di aver acquistato il mondo Juventus. Pallone d'Oro? Penso che sia infastidito dal fatto che l'abbia vinto Modric. Da luglio in poi non si è più visto, mentre Ronaldo si è presentato a Torino tirato a lucido. Campionato chiuso? Ne ho viste di tutti i colori ma penso di sì. Marotta all'Inter? Quello che ha fatto la Juve con Ronaldo penso che lo stia facendo l'Inter con questo dirigente".