Aldo Serena su Juve-Napoli: "Allegri sfrutti il magic moment di D. Costa"

L'ex attaccante bianconero Aldo Serena ha parlato della sfida-Scudetto tra Juventus e Napoli, in programma domenica sera all'Allianz Stadium: "La Juve deve giocare come sa, cercando di vincere, ma con la consapevolezza che due risultati su tre possano essere importanti. Non è il caso di andare all'assalto all'arma bianca, ma di mettere in campo le proprie qualità. Non deve giocare per il pari, deve mostrare spirito, attenzione, concentrazione e interpretare la partita come quella di Madrid. Mi aspetto che giochi a specchio, con un 4-3-3 per sfruttare il momento magico di Douglas Costa. Ma i protagonisti saranno Milik e Higuain". Lo riporta Tuttosport.