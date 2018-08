Alessandrelli: "Juve macchina da guerra. Mandzukic un esempio per tutti"

La Juve non si ferma e contro la Lazio ottiene il secondo successo consecutivo in campionato. "Questa squadra è una roba seria", dice Giancarlo Alessandrelli, ex portiere bianconero, ai microfoni di Tim Gate. "E' una macchina da guerra, mica una formazione qualunque. Quei sei che sono a disposizione per il reparto avanzato fanno paura... Per me è una squadra eccezionale in tutti i reparti e spero che quest'anno oltre al campionato possa essere conquistato l'obiettivo della Champions. La Juve è attrezzata ed è competitiva".

Cristiano Ronaldo ancora però non ha segnato...

"Non importa. E' stato un grande affare anche per il calcio italiano che è tornato ad essere seguito nel mondo. E' un giocatore azienda che richiama sponsor e attenzioni da tutti. E porterà grandi benefici alla Juve. E' la ciliegina che ha riqualificato il calcio italiano. Semmai mi è dispiaciuto che sia stato ceduto Higuain che resta un gran goleador".

Mandzukic comunque segna sempre...

"E'il 'core' di Torino. Fa tutti i ruoli, è sempre determinatissimo e gli altri ne traggono giovamento perchè rappresenta un esempio. Per me è insostituibile"