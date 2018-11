Alessandria, Cucchietti certezza. Per il Toro risorsa del futuro

© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

A Gallipoli tra i premiati per la sesta edizione de 'I talenti del futuro - la Giovane italia' (riconoscimenti ai calciatori nati tra il 1998 e il 2001) c'era anche Tommaso Cucchietti, portiere dell'Alessandria, premiato come miglior estremo difensore della stagione scorsa per la classe 1998. Dopo una grande annata alla Reggina con ben quattro rigori parati ora si sta riconfermando all'Alessandria. E' di proprietà del Torino di cui in futuro potrà essere una bella risorsa.