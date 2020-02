vedi letture

Allarme Coronavirus, Juventus Museum chiuso fino al 29 febbraio e sospesi gli Stadium Tour

Misure di sicurezza anche in Piemonte, non solo in Lombardia, per affrontare l'allarme Coronavirus. La Juventus con un messaggio su Twitter ha reso noto che lo JuventusMuseum resterà chiuso fino al 29 febbraio e nello stesso periodo saranno sospesi anche gli Stadium Tour.