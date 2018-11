Allegri: "Estero? Migliorati tatticamente, ma non ancora al nostro livello"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite del simposio tecnico organizzato dalla FIGC, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato della differenza tra il calcio italiano e quello estero: "In Champions League molte squadre sono migliorate dal tatticamente ma ancora non sono al nostro livello. Ti lasciano molte linee di passaggio libere tra centrocampo e difesa, bisogna saperle sfruttare.

Lo svantaggio più grande quando giochi con le squadre straniere in Champions è che si muovono tutti per 90’, nei settori giovanili dobbiamo lasciar i bambini liberi di giocare per poi insegnargli i concetti tattici".