© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio ad Asseminello per una nuova seduta di allenamento, in preparazione alla partita di domenica alla Sardegna Arena contro l’Empoli. La seduta è iniziata con le esercitazioni in palestra, personalizzate in base al minutaggio accumulato. Quindi, tutti in campo per la messa in moto, cui ha fatto seguito l’attivazione tecnica. Infine, prove di sviluppi offensivi contro la Primavera e partita a metà campo.

Sono tornati in gruppo Leonardo Pavoletti e Fabio Pisacane. Lavoro personalizzato per Alberto Cerri e Ragnar Klavan. Terapie per Marco Sau, a causa di un fastidio al tendine popliteo della gamba destra dovuto a una leggera distorsione al ginocchio, rimediata in allenamento.