TMW Fiorentina, Commisso e il confronto con Italiano sul futuro: l'addio resta la pista più calda

Partiamo da un presupposto: Vincenzo Italiano è e si sente al 100% coinvolto nel finale di stagione della Fiorentina. Al netto dell'immersione nel presente, però, il futuro del tecnico resta tutto da scrivere. Nei giorni scorsi, dopo settimane in cui l'addio a fine stagione sembrava praticamente certo, vi avevamo raccontato di un possibile riavvicinamento fra le parti, col presidente Rocco Commisso intenzionato a parlare col tecnico di un eventuale proseguimento del matrimonio.

Il numero uno del club gigliato è in queste ore a Firenze, dove ha avuto un contatto proprio con l'allenatore in cui ha provato a capire se esistessero i margini per una permanenza. Lo stesso Italiano però non sembra aver dato particolari aperture in questo senso, considerando di fatto finito il proprio ciclo triennale sulla panchina viola. Questione di stimoli ed energie, più che di altre ambizioni personali.

Ad oggi insomma la volontà di Italiano appare piuttosto chiara: nonostante il possibile rinnovo automatico con la qualificazione all'Europa League, tramite campionato o tramite vittoria della Conference League, la sua idea resta quella di lasciare a fine stagione. Le parti si sono incontrate sulla volontà di concentrarsi solo e soltanto sul presente e sulla possibilità di portare un trofeo a Firenze, poi sarà tempo di decisioni definitive. Ma al momento, la strada sembra essere già tracciata.