Altobelli sull'Inter: "Più facile vincere la Champions che il campionato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Altobelli, storico ex attaccante dell'Inter, ha parlato a Radio Rai Uno nel corso di "Radio Anch'io Sport": "E' un campionato eccezionale, bello. Se il Milan dovesse vincere contro la Juventus sarebbe ancora più bello. Inter e Milan hanno accorciato lo spazio con Napoli e Roma, questo rende la Serie A più interessante e bella. Spalletti è un ottimo allenatore: non lo dico io ma lo dice la sua carriera. Il merito è in primis dell'allenatore che fa rendere i calciatori al massimo del proprio livello e del proprio momento. Questa è la cosa più importante che è riuscito a fare il tecnico. L'Inter adesso ha 20 titolari e questo è fondamentale anche per dare spazio a tutti. Ha una squadra che gioca bel calcio e che ottiene risultati dando ragione al suo lavoro. Più forte Icardi o Altobelli? Icardi. Se mettiamo Altobelli quando aveva 25 anni e lui oggi, non ci sono paragoni. Ogni tempo ha i suoi campioni. Icardi è uno dei 5 attaccanti più forti al mondo. Scudetto? Con questa Juve vincere è molto difficile, ma quando l'Inter sente la musichetta della Champions cambiamo il nostro rendimento. Forse è più facile vincere la Champions che vincere il campionato".