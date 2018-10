Alvaro Soler: "Tifo Barça, vorrei cantare al Camp Nou con Piqué"

© foto di J.M.Colomo

Classe '91 nato a Barcellona, Álvaro Soler tifa per i catalani e ora ha parlato della sua fede per i blaugrana. In occasione della presentazione del suo nuovo album, Mar de colores, il cantautore ha detto a Mundo Deportivo: "Tifo per il Barcellona e Messi è il miglior calciatore al mondo. Lo stadio in cui mi piacerebbe esibirmi? Il Camp Nou, mi piacerebbe cantare una canzone con Piqué", le sue parole.