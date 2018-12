Ambrosini: "Inter, contro la Juventus opportunità da sfruttare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso del Gran Galà del Calcio AIC di ieri sera l’ex centrocampista Massimo Ambrosini, che ha commentato l’evento per Sky Sport, ha parlato anche di Juventus-Inter: "La partita che attende l’Inter? Giocare contro la Juventus è un’opportunità, nel senso che oggettivamente qualunque cosa faccia la Juve che sia non vincere ha risolto una grande cosa alla squadra che le va di fronte. La cosa normale in questo momento è perdere, vai a Torino a giocare contro la Juventus e non dico che non hai nulla da perdere, ma oggettivamente devi proporre con coraggio qualcosa a cui nessuno è riuscito a trovare un antidoto fino ad adesso. La Juventus ha asfaltato tutto, cioè ha perso punti in maniera casuale, perché col Genoa non sanno nemmeno loro cosa hanno fatto, erano in comando e in controllo totale, col Manchester United due gol in tre minuti su calci piazzati e per il resto hanno sempre vinto. Se vai a giocare a Torino contro la Juventus devi avere la consapevolezza e la sensazione di avere un’opportunità da dover sfruttare", riporta Tuttojuve.com.