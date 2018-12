© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match tra Liverpool e Napoli: "Anfield? Non ho mai avuto la fortuna né di giocarci né di vederlo. Il tifo della squadra avversaria mi caricava molto, io non subivo quello che succedeva. Il problema è che questo stadio può spingerti. Questo cambierà l'atteggiamento, il Liverpool all'andata è stato troppo brutto. Avranno un approccio alla partita senza subirla come è successo a Napoli. Sarà una gara diversa".