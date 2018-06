Amichevoli internazionali, Belgio e Portogallo finsice senza gol

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' terminata 0-0 l'amichevole premondiale tra Belgio e Portogallo. Poche emozione e nessun gol per le due squadre che nei prossimi giorni voleranno in Russia. Solo 45 minuti per il napoletano Mertens, partito titolare nel tridente con Hazard e Lukaku, mentre nel Portogallo il milanista André Silva è partito dalla panchina ed è entrato al 78' senza però trovare il gol.