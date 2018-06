Amichevoli internazionali, Germania ko: l'Austria vince 2-1 in rimonta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Germania non è ancora in forma Mondiale. La squadra di Joachim Loww infatti è stata battuta 2-1 in amichevole dall'Austria capace di rimontare il gol iniziale di Mesut Ozil con le reti di Hinteregger e Schopf nella ripresa. Solo 45 minuti in campo per lo juventino Khedira, mentre tra i pali è tornato titolare Manuel Neuer dopo il lungo infortunio.