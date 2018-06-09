Amichevoli internazionali, la Danimarca è pronta: 2-0 al Messico

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CHIEVO, CASTRO VERSO IL CAGLIARI: PROPOSTO ANCHE FARIAS NELL’AFFARE. NAPOLI, JORGINHO AL CITY SI PUO’ SBLOCCARE LA PROSSIMA SETTIMANA. ROMA, NON SOLO KLUIVERT: SI AVVICINA ANCHE ZIYECH. LAZIO, L’OFFERTA DELLA JUVENTUS PER MILINKOVIC-SAVIC. FIORENTINA, PER LA PORTA OBIETTIVO MERET....
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