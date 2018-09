Amichevoli internazionali: manita Brasile, pari tra Colombia e Argentina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono andate in scena nella notte italiana le amichevoli che hanno interessato le nazionali sudamericane. Senza gol la sfida tra Colombia e Argentina, match che ha visto in campo alcuni calciatori della nostra Serie A: tra i pali dei cafeteros ha giocato David Ospina, che non ha subito gol ma ha rimediato un'ammonizione così come il difensore German Pezzella. I due si ritroveranno sabato al San Paolo di Napoli nella sfida tra i partenopei e la Fiorentina. A Fuorigrotta ci sarà anche Giovanni Simeone, entrato al minuto 85. L'interista Mauro Icardi ha giocato dal 1', mentre l'attaccante juventino Paulo Dybala è entrato al 54'. L'altro bianconero, Juan Cuadrado, ha giocato 78'. Nell'amichevole vinta 5-0 dal Brasile contro El Salvador, Alex Sandro ha giocato l'intera sfida mentre Douglas Costa ha giocato 54'. Novanta minuti in campo, invece, per il centrocampista del Torino Tomas Rincon nella sfida vinta 2-0 dal Venezuela contro Panama.

Questi i risultati e marcatori:

Colombia-Argentina 0-0

Brasile-El Salvador 5-0 (4' rig. Neymar, 18' Richarlison, 30' Coutinho, 50' Richarlison, 90' Marquinhos)

Panama-Venezuela 0-2 (67' e 93' Rondon)