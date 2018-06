Amichevoli internazionali, Neymar entra e segna: Brasile-Croazia 2-0

© foto di Insidefoto/Image Sport

Neymar risponde presente! Nonostante l'infortunio e la panchina, infatti il brasiliano si è reso protagonista dell'amichevole contro la Croazia firmando il primo gol del 2-0 finale con il quale il Brasile ha battuto la Croazia. Entrato ad inizio ripresa, Neymar ha trovato il gol al 69' sull'assist di Coutinho e poi nel finale Firmino ha trovato il raddoppio in pieno recupero. Solo panchina per gli juventini Douglas Costa e Mandzukic mentre Pjaca è entrato al 64'. 90 minuti invece per Alisson della Roma e Perisic dell'Inter.