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Amichevoli internazionali, Rodriguez ferma la Spagna. Arabia-Perù 0-3

03.06.2018 22:54 di Dimitri Conti  Twitter:    articolo letto 5577 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conclusa da pochi minuti una delle amichevoli internazionali di cartello per quanto riguarda la giornata di oggi, la migliore assieme a Brasile-Croazia. La Spagna non è riuscita ad andare oltre l'1-1 contro la Svizzera: avanti le Furie Rosse nel primo tempo con Odriozola, riprese però dal gol del terzino rossonero Rodriguez nella ripresa. Nell'altra partita tra due squadre che andranno al Mondiale, ossia Arabia Saudita-Perù iniziata un'ora prima, i sudamericani hanno vinto con un secco 0-3: sugli scudi Guerrero, reintegrato in extremis con la selezione del suo paese, autore di una doppietta.
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