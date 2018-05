Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Amato Ciciretti e Roberto Inglese, presi rispettivamente a gennaio e agosto scorsi, sono ad oggi le principali novità in ottica 2018/19 del Napoli, oltre ovviamente al cambio di panchina che ha portato Ancelotti a sostituire Sarri. Ma sono davvero tanti i giocatori che rientreranno...

Ritorno al futuro - Napoli, rientro in massa. Novità Ciciretti e Inglese

Napoli-Chiesa, entra in scena Ancelotti: telefonata al papà del giocatore

Juventus, incontro in corso con l'agente di Favilli

Samp, idea Skorupski per la porta. La concorrenza è alta

Napoli, per il centrocampo c'è Badelj. Ma occhio alla Juve

Ritorno al futuro - Cagliari, non dipende solo da Carli. Gioiello Barella

Juve, due strade per Morata: scambio con Higuain o prestito biennale

Sabatini: "Lazio-Inter può essere la svolta per il futuro dei nerazzurri"

Napoli, Koulibaly: "Scudetto perso con 3 squadre. Peccato per Reina"

Zidane, addio al Real: "Momento giusto, un bene per la squadra"

Perez vuole Pochettino: clausola nel contratto? Spurs non mollano

Ritorno al futuro - Milan, rosa da ritoccare. Bacca torna per ripartire

Da Depay a Berardi. I nomi per la fascia d'attacco dell'Inter

Real Madrid, per Sportitalia anche Low è nome caldo

Zidane lascia il Real Madrid - La rivoluzione Blanca: via Ronaldo, in Kane

Napoli, Koulibaly: "Sarri all'inizio non mi calcolava. Chiesi la cessione"

Le partite in programma: 14:00 Slovenia U21-Israele U21 14:30 Austria U21-Repubblica Ceca U21 16:00 Romania-Cile 18:00 Moldavia-Congo 20:00 Lussemburgo-Senegal 20:00 Marocco-Ucraina 20:45 Slovacchia-Olanda

