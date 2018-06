Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Il Qatar vuole affidare la panchina della Nazionale a Zinedine Zidane. L'indiscrezione arriva da Naguib Sawiris, magnate egiziano delle telecomunicazioni, che su Twitter ha scritto: "Zidane allenerà il Qatar al Mondiale 2022. 50 milioni a stagione per quattro anni". Un'autentica bomba...

Qatar, offerta monstre per Zidane ct: 50 milioni all'anno fino al 2022

Bologna, accordo col Napoli per Verdi. L'entourage ha detto sì all'Inter

Inter, Puscas può tornare in Serie B: c'è il Crotone

Roma, c'è il prezzo per Skorupski: sfida fra genovesi e Atalanta

Lione, non solo Liverpool: anche il Bayern Monaco su Fekir

TOP NEWS Ore 13 - Napoli, accordo per Verdi. Juve, i sostituti di Benatia

Roma, per il ruolo da secondo c'è anche Meret

Atalanta, monitorato l'argentino Battaglia per il centrocampo

Mancini: "Felice per l'entusiasmo. Gli italiani hanno capito il momento"

Roma, Lobont dice addio: "Bello smettere in giallorosso"

Sassuolo, Carnevali: "Berardi? Piace alla Roma, ma no offerte ufficiali"

Parma, due strade per Calaiò: addio o rinnovo ed eredità di Lucarelli

Sampdoria, nome nuovo per il centrocampo. Piace Walace

Inter, primo contatto col Sassuolo per Politano. Risposta fredda

Chievo, caccia all'attaccante: sondaggio per Falcinelli

Le partite in programma: 13:30 Thailandia-Cina 16:30 Kenya-Nuova Zelanda 18:00 Austria-Germania 18:15 Inghilterra-Nigeria 19:45 Svezia-Danimarca 20:15 Montenegro-Slovenia 20:45 Belgio-Portogallo 21:00 Irlanda-USA 22:00 Islanda-Norvegia 22:00 Niger-Uganda.

