Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Lottare contro ogni forma di razzismo e di bullismo, attraverso l’inclusione sociale, il dialogo e la riconciliazione. Questi gli obiettivi del progetto KOMBAT-TIAMO, alla cui presentazione è intervenuto Simone Perrotta, che ha preso parola per premiare come Ambasciatore di Pace Funvic...

