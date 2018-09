La stagione dell'Inter è già entrata nella fase calda, con i nerazzurri che sono chiamati a trovare continuità in campionato (a settembre affronteranno Parma, Samp, Fiorentina e Cagliari) e a iniziare bene la propria campagna europea contro il Tottenham. Dall'altra parte il Milan...

Buffa: "Rocco? È cambiata l'Italia, non solo il calcio"

Inter, Nainggolan e D'Ambrosio ok: già ieri con il gruppo

Inter, niente amichevoli per Lautaro: affaticamento al polpaccio sinistro

Inter, Icardi ancora in panchina contro il Parma. Rientro solo giovedì

Fiorentina, tegola Lafont: due gare out, sarà il turno di Dragowski

Sabatini: "Roma, tifosi non educabili. Vivono sentimento straordinario"

Under 21, Di Biagio: "Il problema è il minutaggio. I nostri ragazzi faticano"

Ventola: "Totti realista, la pensiamo tutti come lui..."

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Empoli, elongazione del bicipite femorale per Maietta

Italia U17, Giosuè convocato al posto di Cester per il "4 Nazioni"

Le partite in programma: 17:00 Vltavin (Cze)-Sparta Praga (Cze) 18:00 Union Berlino (Ger)-Grasshoppers (Sui) 18:30 Hannoverscher SC (Ger)-Hannover (Ger) 19:00 Uster (Sui)-Winterthur (Sui) 19:30 SV Oberwart (Aut)-Hartberg (Aut) 20:00 AA Avanca (Por)-Feirense U23 (Por) 20:00 Alcorcon (Esp)-Getafe (Esp) 20:00 La Nucia (Esp)-Roda (Esp) 20:00 Uster (Sui)-Zurigo (Sui) 20:30 Alcoyano (Esp)-Valencia (Esp) 20:30 Bangor FC (Nir)-Lisburn (Nir) 20:30 Dos Hermanas (Esp)-Lebrijana (Esp) 20:30 Merida AD (Esp)-Betis (Esp) 21:00 Zurigo (Sui)-Winterthur (Sui)

Nella giornata di oggi si giocheranno alcune partite amichevoli internazionali per quel che riguarda le squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

