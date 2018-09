Oltre 15mila voti e prime quattro posizioni piuttosto delineate. Per gli utenti di TMW, sarà la Fiorentina dei giovani la sorpresa della Serie A 2018/19. Tanti i voti per la squadra gigliata che ha collezionato tanti consensi complici anche le due vittorie conseguite nelle prime due...

Salcedo non dimentica: "125 volte auguri Genoa, orgoglio rossoblù"

Amedeo Carboni su Fabian Ruiz: "Vedrete, presto sarà in Nazionale"

Favilli: "Buon compleanno Genoa! Fiero di far parte di questo club"

Italia-Polonia, un dato eloquente: primo tiro in porta degli azzurri al 73'

Ponciroli: "Insigne un fantasma, non andiamo lontano"

Francobollo Italia per i 125 anni del Genoa

Torino, granata in azzurro: Belotti dà la scossa, panchina per Sirigu

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Mura su La Repubblica: "Un'Italia che non può rinunciare a Chiesa"

Napoli, Ghoulam rientra in gruppo: può essere convocato per la Juve

Le partite in programma: 09:30 CSKA 1948 Sofia (Bul)-Septemvri Sofia (Bul) 10:30 Calarasi (Rou)-FC Viitorul (Rou) 11:00 Chievo (Ita)-Triestina (Ita) 11:00 Feirense (Por)-Arouca (Por) 11:00 Mafra (Por)-Belenenses (Por) 11:30 Chaves (Por)-Ferreira (Por) 11:30 Guimaraes (Por)-Famalicao (Por) 11:30 Milan (Ita)-Pro Piacenza (Ita) 12:00 Fulham (Eng)-ATK (Ind) 15:00 Meppen (Ger)-Brema (Ger) 15:00 Padova (Ita)-Sandona (Ita) 15:00 Vorskla (Ukr)-Oleksandriya (Ukr) 15:30 Alessandria (Ita)-Genoa (Ita) 15:30 Gabala (Aze)-Zira (Aze) 16:00 AlbinoLeffe (Ita)-Piacenza (Ita) 16:00 Cremonese (Ita)-ASD Fanfulla (Ita) 16:00 Kapfenberg (Aut)-AC Wolfsberger (Aut) 16:00 Kayserispor (Tur)-Osmanlispor (Tur) 16:00 Makedonija GP (Mac)-Vardar (Mac) 16:00 Pro Vercelli (Ita)-Pro Patria (Ita) 16:00 Renate (Ita)-Novara (Ita) 16:00 Schaffhausen (Sui)-Xamax (Sui) 16:30 Genclerbirligi (Tur)-Ankaragucu (Tur) 16:30 Gubbio (Ita)-Viterbese (Ita) 16:30 Konyaspor (Tur)-Adanaspor (Tur) 16:30 Volos NFC (Gre)-Smyrnis (Gre) 17:00 Apollon Larissa (Gre)-Lamia (Gre) 17:00 Levski (Bul)-Radnik (Srb) 17:00 Matera (Ita)-Cosenza (Ita) 17:00 Monza (Ita)-Brescia (Ita) 17:00 Osijek (Cro)-Sloboda (Bih) 17:00 Sivasspor (Tur)-Bursaspor (Tur) 17:00 Vojvodina (Srb)-Zvijezda Brgule (Bih) 17:00 Volyn Lutsk (Ukr)-Lviv (Ukr) 17:30 Panachaiki (Gre)- Asteras T. (Gre) 18:00 Atromitos (Gre)-Panathinaikos (Gre) 18:00 Ponsacco (Ita)-Lucchese (Ita) 18:00 Rimini (Ita)-Classe (Ita) 18:00 Spezia (Ita)-Sampdoria (Ita) 19:00 Weinviertel (Aut)-Austria Vienna (Aut) 20:00 Rijeka (Cro)-Maribor (Slo) 20:30 Vis Pesaro (Ita)-Ascoli (Ita)

Nella giornata di oggi si giocheranno alcune partite amichevoli internazionali per quel che riguarda le squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma.

