Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

11:00 Sosnowiec (Pol)-Puszcza (Pol)

11:30 Astra (Rou)-Dunav Ruse (Bul)

12:00 Kjelsås (Nor)-Oppsal (Nor)

12:00 Lok. Plovdiv (Bul)-Beroe (Bul)

12:00 MuSa (Fin)-Jazz Pori (Fin)

12:00 Norrby (Swe)-onkopings (Swe)

12:00 Sylvia (Swe)-Värnamo (Swe)

12:00 Utsiktens (Swe)-authiod (Swe)

13:00 Ferencvaros (Hun)-Zalaegerszeg (Hun)

13:00 Göteborg (Swe)-Orgryte (Swe)

13:00 Landskrona (Swe)-Rosengard (Swe)

13:00 Macva (Srb)-Tuzla City (Bih)

13:00 Mjallby (Swe)-Lunds (Swe)

13:00 Strømmen (Nor)-keid (Nor)

13:00 Trelleborgs (Swe)-Torns (Swe)

14:00 Elverum (Nor)-Moss (Nor)

14:00 Halmstad (Swe)-lfsborg (Swe)

14:00 HJK (Fin)-Flora (Est)

14:00 Örebro (Swe)-Mariehamn (Fin)

14:00 Östers (Swe)-Kalmar (Swe)

14:00 Sirius (Swe)-K Frej (Swe)

14:00 Strindheim (Nor)-Levanger (Nor)

14:15 Jaro (Fin)-KPV (Fin)

15:00 AFC Eskilstuna (Swe)-Djurgarden (Swe)

15:00 Brann (Nor)-Sogndal (Nor)

15:00 Bryne (Nor)-Arendal (Nor)

15:00 Carlstad (Swe)-Skövde (Swe)

15:00 Fredrikstad (Nor)-Falkenbergs (Swe)

15:00 Gefle (Swe)-Team TG FF (Swe)

15:00 Sandnes (Nor)-Jerv (Nor)

15:30 Kristiansund (Nor)-Aalesund (Nor)

16:00 Raufoss (Nor)-Notodden (Nor)

16:00 Strömsgodset (Nor)-Start (Nor)

16:00 Zenit Petersburg (Rus)-Austria Vienna (Aut)