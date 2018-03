Amichevoli, vince la Romania. Ok anche Kosovo, 2-2 per la Costa D'Avorio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 19 sono scese in campo diverse nazionali per disputare alcune amichevole. La Romania ha trovato la vittoria in rimonta per 2-1 contro Israele grazie alle reti di Stanciu e Tucudean, bene anche il Kosovo che ha battuto 1-0 Madagascar, mentre la Costa d'Avorio è stata fermata sul 2-2 dal Togo: alla doppietta di Pepe ha risposto quella di Ayite.

AMICHEVOLI

Israele-Romania 1-2

Kosovo-Madasgar 1-0

Togo-Costa D'Avorio 2-2