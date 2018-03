Amoruso consiglia Pioli: "Milenkovic fuori ruolo. Hristov interessante"

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, ha parlato della stagione sin qui disputata dalla Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "La squadra di Pioli non deve porsi obiettivi da raggiungere perché quando ha prefissato qualcosa, è andata in difficoltà. Questa Fiorentina è incompleta e penso che vengano schierati i giocatori migliori. La Fiorentina ne ha dodici o tredici che possono fare bene: uno di questi per quanto riguarda la difesa è Milenkovic che sta giocando bene ma non nel suo ruolo. Penso che vada comprato un altro giocatore nel reparto difensivo, anche se Hristov della Primavera è un difensore interessante".