Amoruso: "Italia? Ingredienti buoni ma serve tempo"

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nel corso della trasmissione Deejay Football club: "La Nazionale? Gli ingredienti sono buoni, ma sarà dura avere risultati nel breve periodo. Mancano diversi giocatori, non mi aspettavo un grande risultato ma non sarei catastrofico. Le scelte di Di Biagio? Forse qualche giovane dell'Under 21 meriterebbe la chiamata, tipo Barella. L'Europeo è il nostro obiettivo, dobbiamo dare spazio ai giovani come stanno facendo in campionato club come Roma e Fiorentina".