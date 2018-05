Amoruso: "La Fiorentina giochi con la stessa mentalità con tutte"

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è stato intervistato da Radio Bruno Toscana in vista della sfida contro il Genoa: "Sarà un match complicato, perché il Genoa sarà agguerrito dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Mi aspetto una partita aperta proprio perchè il Genoa giocherà per vincere, e questo può essere un aspetto positivo per il gioco dei viola. Contro il Napoli i viola avevano un altro atteggiamento rispetto a quello avuto contro il Sassuolo o contro la Spal. La Fiorentina deve giocare con la stessa mentalità con tutte le squadre se vuole cambiare marcia".