Amoruso su Juve-Napoli: "Milik sarà protagonista, ha grandi motivazioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il doppio ex Nicola Amoruso ha parlato della sfida-Scudetto tra Juventus e Napoli, in programma domenica sera all'Allianz Stadium: "La Juve deve vincere per mettere un sigillo sul campionato, ma il Napoli gioca meglio in trasferta. I bianconeri saranno attenti alla fase difensiva e il gol lo trovano sempre. Mi aspetto una squadra concentrata, in queste situazioni Allegri non sbaglia l'approccio. Sarà una grande partita, con Higuain protagonista insieme a Milik, che ha energie e motivazioni uniche al momento". Lo riporta Tuttosport.